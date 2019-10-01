В кустах в Дачном искали насильников. Одному удалось сбежать

Рано утром полиция Кировского района Петербурга искала во дворах домов в Дачном насильников. Это не осталось незамеченным для местных жителей, встревожив их — кому-то даже послышалась стрельба. Одного из подозреваемых удалось найти, второй разыскивается.

«Сегодня в пять часов утра, прямо под окнами моей квартиры на Дачном проспекте, пытались изнасиловать женщину, которая вышла гулять с собакой. Была стрельба. Жители задержали насильника и передали в руки полиции», – написала в соцсетях утром 30 сентября жительница города.

Она приложила фото, на котором видны заросли и изучающий что-то в них сотрудник правоохранительных органов.

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По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), вчера в половине седьмого утра в полицию действительно обратилась 25-летняя женщина, которая заявила, что в период времени с пяти утра до половины седьмого у дома №16, корпус 5, по Дачному проспекту двое малознакомых по имени Дима и Коля изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, пользуясь подсказками очевидцев, задержали 27-летнего Давронбека, который живет тут же неподалеку, на Дачном. Его земляку 1993 года рождения удалось уйти. На него составлена ориентировка.