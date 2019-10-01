В доме на Товарищеском, откуда увозили террористов, нашли «чеченскую» гранату. Солдат припрятал ее в туалете

Эвакуация подъезда жилого дома в Невском районе, вероятно, была связана с находкой петербурженки. В шкафу напротив унитаза она нашла патроны и гранату.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в полицию перепуганная женщина позвонила в два часа дня 30 сентября, время звонка совпало с рассказами горожан об эвакуации дома №22/1 по Товарищескому проспекту.

57-летняя петербурженка сообщила, что затеяла ремонт в туалетной комнате и когда разбирала шкаф, нашла сверток камуфляжной ткани. Внутри, как установили взрывотехники, были завернуты 143 патрона, в том числе трассирующие, и ручная граната с дистанционным запалом. Хозяйка квартиры предположила, что найденное принадлежало ее супругу, который скончался в июне этого года. Он служил в горячих точках во время второй чеченской войны. В 2001 году он провел в республике три месяца.

Этот дом не первый раз оказывается оцеплен: в 2017 году оттуда увозили вероятных пособников террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который якобы устроил самоподрыв в петербургском метро, и найденное там же взрывное устройство.