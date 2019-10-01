Минфин ужесточает условия налогообложения для обеспеченных россиян

Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году, а также имеют здесь недвижимость, экономические и личные контакты. Таким образом, минимальный срок для признания налоговым резидентом сократится вдвое. Предложение содержится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года, который Минфин внес в Госдуму, пишет 1 октября РБК.

В настоящее время, чтобы не платить налоги в России, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются этим.

Согласно нововведению, если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом.

Если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, деловых и личных связей.

Одновременно Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов на уровне 13 процентов.