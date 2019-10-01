В Петербурге 8 баллов. Таких пробок по утрам не было несколько месяцев

В Санкт-Петербурге 1 октября впервые за много месяцев утренняя загруженность дорог достигла «красных» 8 баллов. Для сентября обычный утренний максимум составлял 6 баллов.

Плохая погода традиционно повышает загруженность улиц Петербурга, а сегодня как раз штормит, и даже закрыта дамба. Автомобилисты в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» также отмечают, что дело в погоде. Кроме того, как и вчера, пробки возникают на участках, где движение ограничено из-за дорожных работ (КАД, Выборгское шоссе, Косыгина). В соцсетях очевидцы рассказывают о множестве аварий.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «необычно высокую загруженность автодорог» в 8:36: «Сейчас в городе 8 баллов, что на 4 балла выше обычного». К 9:20 загруженность снизилась до 7 баллов. Сообщения о «неожиданно плотном движении» и пробках начали приходить с самого раннего утра, их уже больше десятка:

6:24, загруженность Софийской улицы в центр — 6 баллов, что на 5 баллов выше обычного. 7:09, загруженность Выборгского шоссе в центр — 6 баллов, что на 6 баллов выше обычного. 7:36, загруженность Народной улицы и проспекта Славы к Московскому — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. 7:42, пробка длиной 7,1 км на Мурманском шоссе и Народной улице от АЗС до Дальневосточного проспекта, в ней можно потерять 1 час 12 минут, что на 43 минуты больше обычного. 8:00, загруженность Заневского проспекта и проспекта Косыгина в центр — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. 8:21, загруженность шоссе Революции и Рябовского шоссе — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. 8:33, в пробке длиной 4.3 км на Выборгском шоссе можно потерять 39 минут, что на 30 минут больше обычного. 8:36, загруженность Гражданского проспекта в центр — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного. 8:39, загруженность Индустриального проспекта и проспекта Большевиков к Октябрьской набережной — 8 баллов, что на 4 балла выше обычного. 8:39, загруженность проспекта Стачек в центр — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. 8:45, в пробке длиной 6,5 км на внешней стороне КАД, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. можно потерять 44 минуты, что на 32 минуты больше обычного. 8:51, в пробке длиной 5,9 км на проспекте Стачек, от Маршала Жукова до ЗСД, можно потерять 1 час 3 минуты, что на 39 минут больше обычного.