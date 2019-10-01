Женщина погибла под колесами маршрутки на Говорова. Растёт пробка

Смертельное ДТП произошло утром 1 октября, около 5 часов, на улице Маршала Говорова, 37, у пересечения с улицей Трефолева.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель маршрутного такси в зоне пешеходного перехода совершил наезд на женщину, пересекавшую дорогу. Пешеход – 60-летняя уроженка Дагестана – скончалась до прибытия Скорой помощи. По данным «Дорожного инспектора», водитель маршрутки – приезжий.

«Автобус сбил насмерть человека на пешеходном... Лежит накрытым, автобус стоит, два экипажа ГИБДД. Перекрыта полностью полоса в сторону Обводного», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Перед местом ДТП образовалась пробка.

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