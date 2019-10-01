Вода из полуметровой трубы затопила участок Гражданского проспекта. Кипяток проник в машины, говорят владельцы

Коммунальная авария в Калининском районе Петербурга переполошила водителей, чьи машины были припаркованы вдоль Гражданского проспекта. Теплоэнергетики же утверждают, что все целы.

Фотографии с места прорыва появились в соцсетях ночью 1 октября. Рвануло напротив 85-го дома, вода залила карман и припаркованные в нем машины. По словам очевидцев, кипяток проник и в салоны автомобилей и подобную картинку возле своих домов они видят не впервые.

«В некоторых машинах вода в салоне. Оцепление стоит, не пускают к дороге "вдруг провалитесь"», – написала одна из местных жительниц.

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Как уточнили в ГУП «ТЭК», лопнула труба диаметром в полметра, чуть позже двух часов ночи поток воды остановили, а в пять утра приступили к ремонту. Машины, утверждают на предприятии, остались целы, но на место вызвали страховщиков.

Что касается отопления, то дома обещали перевести на резервные схемы – перемен в комнатной температуре горожане почувствовать не должны.

Труба, если верить словам ГУПа двухлетней давности, питает сотню зданий. В 2017 году она рванула в том же месте, возле 85 дома. Тогда в разлив провалилась машина такси.