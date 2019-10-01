Молодая нетрезвая женщина на каршеринге в Купчино сбила пешеходов. Пострадали дети

Несколько пешеходов пострадали под колёсами автомобилей в понедельник в Санкт-Петербурге. Среди них как минимум четверо детей.

Как сообщает 1 октября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 30 сентября около 22:30 на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы каршеринговый «Рено Каптюр», поворачивая налево с Купчинской на Дунайский в сторону Дунайского виадука, сбил двух юных пешеходов, пересекавших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеходы – мальчики 2004 и 2005 годов рождения – были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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«Каптюром», по данным УГИБДД, управляла девушка 1997 года рождения (ей 21 или 22 года), находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Её поворот попал на видео, сам наезд остался за кадром. «Слышен удар, так как было открыто окно. Сбили трёх ребят, которые идут первыми», – писали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

До этого, около 18 часов, на улице Бадаева, у дома 6, корпус 1, 40-летняя женщина на «Хёндэ Санта Фе» совершила наезд на девочку 2004 года рождения, двигавшуюся по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. «Девочка, возвращаясь с курсов английского языка, очень спешила домой и решила перебежать на запрещающий сигнал», – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району. Подросток попала в больницу в состоянии легкой степени тяжести.

Утром 30 сентября в Кронштадте под машину попала девушка 2002 года рождения.