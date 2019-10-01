На выплаты попавшим под сокращение федеральным чиновникам потратят почти 5 миллиардов рублей

На выплаты попавшим под сокращение федеральным чиновникам планируется потратить 4,8 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом 1 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение Минфина.

В министерстве не уточнили, сколько чиновников планируется сократить. Аналитики называют цифру в 13 тысяч человек.

Минфин анонсировал сокращение госслужащих ради повышения зарплат, начиная с 2020 года. Сначала число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, через год — еще на 10%. Всего за это время штат центрального аппарата сократится на 10%. По данным Минфина, сейчас на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 чиновника, что составляет около 3,3% от общей численности занятого в экономике населения,