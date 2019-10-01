«Мы не должны молчать». Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Депутат Государственной Думы Василий Власов пригласил 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в российском парламенте. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, переданное посольству Швеции в России.

По словам Власова, российская молодежь тоже обеспокоена проблемами экологии и тем, что политикам сложно прийти к компромиссу при их решении. «Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что является самым молодым представителем Госдумы, а также восхитился силой воли и энергией активистки. На данный момент Василию Власову 24 года.

Шведская школьница Грета Тунберг по пятницами приходила к парламенту королевства с требованиями бороться с изменением климата. Интерес к активистке подогрело и ее недавнее выступление в ООН.