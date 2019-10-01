В Петербурге начинается шторм. На дамбе закрыли шлюзы

Повышение уровня воды в дельте реки Невы выше опасных значений (160-170 см) на фоне ливней и усиления юго-западного и западного ветра до 15-20 м/с, а в порывах до 24 м/с, ожидается в Петербурге 1 октября. Об этом сообщает Комплекс защитных сооружений со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-западное УГМС». Температура воздуха днём, напомним, поднимется до +10 градусов, а ночью не упадет ниже +9.

Система предупреждения угрозы наводнений работает по предварительному плану предотвращения «наводненческой ситуации». Решение принято Главным управлением МЧС по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией КЗС. В 2:30 дежурный оперативный персонал КЗС был переведён в режим готовности, начата работа по подготовке к закрытию всех затворов.

«Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30 МСК. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено», – говорится в сообщении КЗС.

Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру на время остановлено.

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Движение автомобилей по дамбе осуществляется в штатном режиме. При этом дирекция КЗС напоминает водителям, что необходимо учитывать воздействие бокового ветра на открытых участках и соблюдать скоростной режим.

Фото: Дирекция КЗС

Предварительное время открытия затворов – 14:00. Оно может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки.