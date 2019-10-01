СМИ: «Миллиардер из ФСБ» получал деньги прямо у здания на Лубянке. Раскрыты подробности сотрудничества чекиста с банкирами

Полковник Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли миллиарды рублей, мог получать взятки недалеко от здания ФСБ в Москве на Лубянке. Деньги передавали прямо на улице или в кафе по соседству, утверждает 1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на следственные документы.

По данным издания, деньги якобы передавал бывший владелец коммерческого банка «Транспортный» Александр Мазанов при посредничестве бывшего полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжояна, который был советником Мазанова.

Как утверждает «Коммерсантъ», за покровительство Черкалин якобы получал 3,2 млн рублей ежемесячно, когда банку потребовалась помощь после проверки Цетробанка, то за «спасение» потребовалась дополнительная премия. Как пишет издание, сто тысяч долларов передали прямо у здания ФСБ на Лубянке. Таким образом, согласно предъявленному обвинению, только от «Транспортного» подозреваемый получил в общей сложности 850 тысяч долларов или 52 млн рублей по курсу ЦБ.

Генеральная прокуратура собирается обратить имущество Черкалина в доход государства. Официально, за годы службы офицер заработал 17, 5 миллиона рублей. При этом имущество оценивают в 6,3 миллиарда, а именно: пять квартир, два загородных дома, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро наличными. Большая часть денег хранилась в квартире, специально купленной для этих нужд.