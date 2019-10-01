Выплаты по европротоколу во всей России увеличили до 400 тысяч рублей

Норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. рублей, вступает в силу в России с 1 октября. Раньше такая возможность была доступна только для жителей Москвы, Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах страны выплата по европротоколу ограничивалась 100 тыс. рублей.

Сейчас оформить ДТП по европротоколу можно, если в аварии участвуют только два автомобиля и оба застрахованы по ОСАГО. При этом транспортные средства должны быть оборудованы техническими средствами оповещения. В ДТП не должно быть пострадавших (нанесен лишь вред автомобилям), а также в аварии не должен быть причинен ущерб третьим лицам — то есть другому имуществу, кроме машин участников.

При этом, между участниками ДТП не должно быть разногласий о том, кто является виновником, а фотографии должны быть переданы страховщику.

С 1 ноября в ряде регионов России водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.