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Спорт
30.09.2019 23:38
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Россиянка Мария Ласицкене впервые в истории стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира в Катаре. 

Как сообщает 30 сентября Sports.ru, россиянке с первой попытки покорились 2,04 метра. Следом за ней идёт украинка Ярослава Магучих, замыкает тройку лидеров американка Вашти Каннингэм.

Для Ласицкене это третье подряд золото на чемпионате мира. Таким образом россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, отмечает издание.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 27 сентября и завершится 6 октября. Российские спортсмены выступают на нем под нейтральным флагом, так как Всемирная ассоциация легкой атлетики продлила срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

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