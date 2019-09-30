Одна из последних крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО «Пилон» распускает рабочих

В последний день сентября стало известно, что АО «Пилон» провело массовое увольнение сотрудников.

От сотрудников самого «Пилона» «Фонтанка» услышала цифру в 260 уволенных 30 сентября. Официально представители компании говорят о вдвое меньшей цифре. Впрочем, это и не важно, юридический статус работников «Пилона» можно оставить на совести отдела кадров.

«Им ещё в середине лета сказали, мол на минимальном окладе до сентября будете числиться, фактически отпустив всех на вольные хлеба искать работу. А сегодня просто оформили все де-юре», – объясняет механизм произошедшего источник редакции.

Куда более важный вопрос — что теперь будет с проектами, начатыми «Пилоном», и на которые уже были выданы авансы. Масла в огонь добавляет нехватка информации. Глава компании Мевлуди Блиадзе к телефону не подходит и на СМС не отвечает. Остается пользоваться тем, что говорят сотрудники «Пилона» уровня бригадиров.

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«Лиговский путепровод, вроде, точно не будут доделывать, да и Гореловский тоже. Точной информации нет. Но то, что руководство уволило большую часть специалистов и оставило два десятка человек для сворачивания и погрузки техники с объектов, с большой долей вероятности говорит о том, что эти объекты не будут дальше выполнятся "Пилоном"», – объясняют знающие люди.

«Пилон» за последние годы получал наибольший объем заказов из всех немногих выживших петербургских строителей — 24 млрд рублей за пять лет. «Фонтанка» рассказывала о том, как чиновникам удалось найти дополнительные 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году. Их перекинули с проектов капстроительства, среди которых, как сообщали в КРТИ, были объекты компании «Пилон», на которых оказалось невозможно освоить выделенные средства.