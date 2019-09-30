Первым замглавы Минэкономразвития назначен бывший посол в Белоруссии Михаил Бабич. Ему прочили пост куратора ДНР и ЛНР

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития Максима Орешкина. Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Медведева Олега Осипова.

«Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!», – написал в своем Instagram Орешкин.

В интервью РБК глава Минэкономразвития уточнил, что должностные обязанности у Бабича в целом останутся прежними: он будет отвечать за интеграционные процессы в рамках СНГ.

Реклама



Напомним, после его ухода с должности посла в Белоруссии, политологи прочили Бабичу пост куратора самопровозглашенных народных республик на востоке Украины — ДНР и ЛНР. Однако Орешкин сегодня заверил, что этой темой Бабич не занимается.

Михаил Бабич работал председателем правительства Чечни в 2002-2003 годах, был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе (2011-2018 годы). Затем был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. С последней должности Бабич уходил в апреле 2019-го со скандалом — источники различных изданий сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был якобы недоволен тем, что российский посол «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».