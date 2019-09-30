Космическая деятельность обойдется России более чем в 600 млрд рублей за три года

Более 600 миллиардов рублей будет выделено на госпрограмму «Космическая деятельность России» в 2020-2022 годах. Эти цифры указаны в соответствующих материалах к бюджету.

Как сообщает 30 сентября ТАСС, в следующем году из федерального бюджета на эти цели поступит 198,5 млрд рублей, в 2021-м — 209,1 млрд рублей, а в 2022-м — 208,7 млрд рублей.

Таким образом, общие затраты на космос составят 616,3 млрд рублей. Отметим, что на ближайшие три года ранее планировали выделить около 350 млрд рублей.

Значительная часть средств — около 103 млрд рублей — уйдут на реализацию федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ».