СКА всухую победил рижское «Динамо». Петербуржцы оставили за собой второе место в Западной конференции
Петербургский хоккейный клуб СКА победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила 30 сентября в Риге.
Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей. Шайбы забили Артем Зуб, Ярослав Дыбленко и Евгений Кетов.
Отметим, после этой игры у СКА 19 очков, он занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На первом месте «Витязь» с 20 очками. Рижане с шестью очками идут на последнем месте.
2 октября следующую игру петербуржцы проведут на выезде с «Ак Барсом».