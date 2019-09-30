Смольный снова ищет подрядчика на строительство проезда вдоль Обводного канала от Атаманского моста. «А-проект» не справился.

Дирекция транспортного строительства объявила запрос предложений на второй этап строительства проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Контракт с «А-проектом» был расторгнут еще в мае.

Информация о запросе предложений появилась на сайте госзакупок 30 сентября. Речь идет об этапе, который включает участок от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с мостом через нее. Итоги подведут 11 октября, начальная стоимость — 139 млн. Закончить работы требуется до 5 декабря.

С 2016 года работы выполняла компания «А-Проект», которая вышла на объект после ухода с рынка «Мостостроя-6». Однако сроки не выдерживались; в КРТИ «Фонтанке» говорили о том, что в отношении подрядчика проводится претензионная работа. Судя по сайту госзакупок, соглашение с «А-проектом» было расторгнуто в мае 2019 года. Из 462 млн рублей по контракту выплачено 340 млн.