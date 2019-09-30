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Власть
30.09.2019 21:35
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Смольный снова ищет подрядчика на строительство проезда вдоль Обводного канала от Атаманского моста. «А-проект» не справился.

Дирекция транспортного строительства объявила запрос предложений на второй этап строительства проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Контракт с «А-проектом» был расторгнут еще в мае. 

Информация о запросе предложений появилась на сайте госзакупок 30 сентября. Речь идет об этапе, который включает участок от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с мостом через нее. Итоги подведут 11 октября, начальная стоимость — 139 млн. Закончить работы требуется до 5 декабря. 

С 2016 года работы выполняла компания «А-Проект», которая вышла на объект после ухода с рынка «Мостостроя-6».  Однако сроки не выдерживались; в КРТИ «Фонтанке» говорили о том, что  в отношении подрядчика проводится претензионная работа. Судя по сайту госзакупок, соглашение с «А-проектом» было расторгнуто в мае 2019 года. Из 462 млн рублей по контракту выплачено 340 млн.

 

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© Фонтанка.Ру

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