Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Правительство собирается до 2022 года продать доли в уставных капиталах шести компаний: «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенной зерновой компании (ОЗК). Об этом говорится в плане приватизации федерального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, пишет 30 сентября «Коммерсантъ».

Сроки и способы приватизации пока не указаны — их собираются определять «с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов». Соответственно, пока непонятно, сколько денег в бюджет может принести продажа долей в этих компаниях. На приватизации других компаний казна заработает 11 млрд 257 млн 335 тыс. руб. в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах — по 3,6 млрд руб.

Отметим, ОЗК и «Совкомфлот» уже присутствовали в плане приватизации на 2017-2019 годы, однако государство так и не рассталось со своей долей.