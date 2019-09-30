Они хотели заработать. Норвегия выслала двух россиян-нелегалов

Из Норвегии выслали 67 человек, находившихся в стране нелегально. В основном это граждане Казахстана.

В полиции страны уточнили, что на прошлой неделе задержали большую группу нелегалов. Помимо граждан Казахстана, которых большинство, шестеро — уроженцы Киргизии, двое — россияне.

«Все они были депортированы или высланы за незаконное пребывание», — цитирует представителя полиции Хейди Винсруд РБК. По ее словам, основную часть нелегалов (52 человека) отправили на родину еще на прошлой неделе, а в понедельник были выдворены оставшиеся 15.

Нелегальных мигрантов задержали в четверг в мотеле под названием «Аэропорт Осло». В ходе допроса они заявили, что приехали в Норвегию ради работы, однако у многих не было необходимых документов.

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Так, часть из мигрантов находились в Норвегии без визы или разрешения на работу, у других же такие документы были, но их срок действия уже истек. Еще несколько мигрантов солгали о целях визита в страну.