Ростехнадзор удовлетворен Фрунзенским радиусом. Заключение о соответствии Смольный может получить утром во вторник
Северо-Западное управление Ростехнадзора завершило проверку готовности нового участка Фрунзенского радиуса. Все замечания устранены.
«Исполнительная документация, насчитывающая более 12 тысяч документов, проверена на соответствие требованиям проектной документации, – сообщается на сайте ведомства 30 сентября. – Ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года устранены. Заказчику выдан акт без замечаний».
В частности, проверены системы безопасности пассажиров и движения поездов, автоматической противопожарной защиты, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Допущены в эксплуатацию системы энергоснабжения и энергосбережения.
По итогу проверки дирекция транспортного строительства подала заявление о выдаче заключения о соответствии требованиям проектной документации. На сайте Ростехнадзора говорится, что оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Как рассказал «Фонтанке» собеседник в транспортном блоке правительства города, подписанное заключение предполагается забрать утром 1 октября.
30 сентября в КРТИ не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о конкретной дате запуска трех новых станций – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Предполагалось сделать это 5 сентября, однако прямо во время церемонии стало известно, что пассажиров в метро не пустят. После этого в Смольном обещали, что откроют участок до конца месяца.
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Справка:
История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако затем передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября.
Первый пробный поезд поехал в июле 2019 года, а в августе Александр Беглов заявил, что станции откроют в сентябре. В последний день лета он назначил дату на 5 сентября. Тем не менее прямо по ходу церемонии было принято решение продолжить эксплуатацию станций в тестовом режиме. Это объясняли тем, что новый участок метро не готов к нештатным ситуациям. Кроме того, не было выдано заключение о соответствии Ростехнадзора. «С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика. Хватит уже в Петербурге сдавать объекты с недоделками, – заявил Беглов в тот же день на своей странице «ВКонтакте». – Метро откроется в сентябре, но – когда будет полная гарантия безопасности».