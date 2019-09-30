Ростехнадзор удовлетворен Фрунзенским радиусом. Заключение о соответствии Смольный может получить утром во вторник

Северо-Западное управление Ростехнадзора завершило проверку готовности нового участка Фрунзенского радиуса. Все замечания устранены.

«Исполнительная документация, насчитывающая более 12 тысяч документов, проверена на соответствие требованиям проектной документации, – сообщается на сайте ведомства 30 сентября. – Ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года устранены. Заказчику выдан акт без замечаний».

В частности, проверены системы безопасности пассажиров и движения поездов, автоматической противопожарной защиты, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, а также системы вентиляции, вертикального транспорта, водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Допущены в эксплуатацию системы энергоснабжения и энергосбережения.

По итогу проверки дирекция транспортного строительства подала заявление о выдаче заключения о соответствии требованиям проектной документации. На сайте Ростехнадзора говорится, что оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Как рассказал «Фонтанке» собеседник в транспортном блоке правительства города, подписанное заключение предполагается забрать утром 1 октября.

30 сентября в КРТИ не смогли ответить на вопрос «Фонтанки» о конкретной дате запуска трех новых станций – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Предполагалось сделать это 5 сентября, однако прямо во время церемонии стало известно, что пассажиров в метро не пустят. После этого в Смольном обещали, что откроют участок до конца месяца.