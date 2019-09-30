Китайца-работорговца нашли в пещере с помощью дрона через 17 лет после побега

Гражданин КНР , осужденный за торговлю женщинами и детьми, сбежал из тюрьмы провинции Юньнань в 2002 году. После многих лет поисков в 2019 году полиция получила информацию о его возможном местонахождении в горах неподалеку от своего родного города в Юньнани.

Сначала мероприятия по обнаружению беглеца, как сообщает 30 сентября «Интерфакс», не принесли успехов, однако, с помощью дронов полицейские нашли место, где прятался мужчина. Все 17 лет он жил в крошечной пещере, не мылся и не стирал свою одежду годами и разучился разговаривать с людьми.

Мужчину отправили в тюрьму отбывать свой срок.