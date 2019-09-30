Минобороны хочет увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз. Достанется и тем, кто забыл рассказать о смене работы

Слишком ничтожными считают в министерстве обороны штрафы для тех, кто уклоняется от несения службы в российской армии. При этом количество уклонистов в России постоянно уменьшается.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно – в шесть раз», – сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Его слова 30 сентября приводят РИА Новости.

Наказание рублем может коснуться тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

При этом, по словам Бурдинского, если в 2014 году количество уклонистов в РФ было порядка 6 тысяч человек, то в этом всего 1,6 тысячи.