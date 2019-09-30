Самые невинные из всех невинных. Кого лоббируют депутаты Госдумы от Петербурга

Антикоррупционное движение Трансперенси Интернешнл рассказало о лобби в Госдуме. «Фонтанка» изучила справки на 13 представителей от Петербурга и постучалась к героям.

Фото с сайта duma.gov.ru

Исследование «Лоббизм в Госдуме» опубликовано на сайте «Трансперенси Интернешнл Россия». Все 450 депутатов нижней палаты Федерального Собрания поделены на пять основных групп интересов: финансово-промышленные, отраслевые, региональные, группы интересов федеральных органов власти и общественно политические группы интересов. Из 13 парламентариев от Петербурга сразу несколько оказались «чистыми» в вопросах лоббирования и с готовностью поделились своими мыслями о лоббизме. Те же, кто имел сношения с бизнесом до депутатства, для общения оказались недоступны.

Бортко Владимир Владимирович, КПРФ

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как и положено культурной столице, её представители тесно связаны с искусством. Соавтор антипиратского закона, коммунист Владимир Бортко «занимается совершенствованием антипиратского законодательства в интересах кинематографической индустрии и шоу-бизнеса». При этом сам Бортко является режиссером, продюсером, а его семье принадлежит кинематографическая студия, «которая выступила его донором на выборах в Госдуму (в 2016 году ООО «Студия «2-Б-2» Интертэйнмент» супруги Бортко Натальи давала 5 млн рублей на кампанию депутата, а до 2011 года студией, которая производит сериалы, управлял сам коммунист)», – пишут аналитики Трансперенси и на этом основании относят несостоявшегося губернатора к «группе интересов в сфере культуры, искусства и индустрии развлечений». Иного лоббизма в депутате Бортко не замечено, не смотря на 5 миллионов рублей от «Кировского завода» на выборы 2016 года. О финансовых потоках Бортко на губернаторских выборах 2018 года, с которых коммунист вдруг снялся после общения с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, борцы с коррупцией не сообщают. Впрочем, исследование охватывает период только до конца 2018 года.

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- Владимир Владимирович, вас в лоббисты культуры записали. Вы себя после выборов губернатора назвали «политическим трупом», это нашей культуре не помешает?

Бортко: «Правильно они написали, что я лоббирую культуру. Но не шоу-бизнес. Кинематограф. Русский. А то, что я политический труп после выборов губернатора Петербурга, то это никаким образом не помешает мне и дальше лоббировать наше кино. Я же не собираюсь больше никуда баллотироваться. Отказ от выборов губернатора не означает, что я ухожу из Думы и отказываюсь от разработки новых законов. В ближайшее время буду лоббировать только кинематографию. Больше никого. Идея простейшая – чтобы наше национальное кино занимало главную строчку в кинотеатрах нашей страны. Как я этого добьюсь, вы увидите».

Лавров Олег Леонидович, ЛДПР

Фото с официального сайта Госдумы/duma.gov.ru

Человек, о котором мало кто вообще знает из горожан. Не знают о его интересах и в Трансперенси и прямо пишут в разделе «группа интересов» – «не выявлено». Пермяк из военного инженерного института им. А.Ф. Можайского, после работы на Байконуре оказался помощником Владимира Жириновского по Тверской области. В Думу попал по спискам, где вместе с коллегами пытается увеличить давность привлечения к административной ответственности за незаконное ограничение прав на управление автомобилем: с 3 месяцев до 1 года. Также предлагает ввести обязательное страхование риска депортации при въезде на территорию РФ или при оформлении визы. А еще выступает за неограниченное бесплатное посещении музеев для школьников и студентов очной формы обучения.

- Олег Леонидович, вы в Петербурге кого знаете? Лоббируете кого-нибудь здесь?

Лавров: «Главный мой лоббист – мои бабушки. Каждый месяц приезжаю и веду 2-3 дня приём. Лоббирую, как я их называю, моих милых бабушек. Из последнего конкретного примера – мой мощный проект «бабушки в защиту Московского парка победы», чтобы там не строили никаких отелей, никаких развлекательных центров. Два года ведём этот проект, и строительство там пока не началось. Перекупить меня у бабушек у этих бизнесменов не получится. Московский парк победы – это связано с моими родственниками. Но у меня такие бабушки, и нас ранее поддерживал врио Беглов, надеюсь, что с его новым статусом, мы парк отстоим. Вообще хотелось бы, чтобы эти исследователи что-нибудь у меня нашли и показали того, кто благодаря мне, наконец, устроил ребёнка в детский сад, или получил квартиру. Вообще пора уже вносить поправки, чтобы обращения к депутатам имели обязательный статус для исполнения чиновниками. Но это тяжело. Контролировать чиновников мы можем только в зале заседаний Госдумы при их отчётах. А жалуются ведь в основном на чиновников. ЖКХ, коммуналка, медицина, социалка».

Марченко Евгений Евгеньевич, «Единая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Известный борец с днём Святого Валентина, который, по мнению тогда ещё городского депутата Марченко, «провоцирует педофилию», тоже оказался лишённым внятных групп интересов. За четыре года в Думе он написал всего 3 законопроекта. В том числе о порядке перезахоронения исторических личностей, таких как Владимир Ленин. Впрочем, из авторов этой инициативы Марченко сам же и вышел. Родители депутата являются учредителями компаний по аренде, управлению, купле и продаже недвижимости. Сам Марченко был среди учредителей «ООО «ЖилДомСервис». Другие учредители компании в своё время работали вместе с основателями группы компаний «Адамант», которая занята торговой недвижимостью, ресторанными проектами, кураторством ювелирных магазинов, развитием промзон.

- Евгений Евгеньевич, «Трансперенси» не знает, кого вы лоббируете сегодня? Или, скорее, кто сегодня курирует вас?

Марченко: «Я посмотрел это дело. Ничего там такого нет. Правильно пишут, что по законопроектам я никого не лоббирую. Но я лоббирую своих избирателей. На федеральном уровне, и на городском. Лоббировать кого-то ещё мне бы не хотелось. Это же палка о двух концах. Зачем это мне? У меня всё есть. Я держусь от бизнеса подальше. Не взаимодействую. То, что в этом исследовании есть какие-то параллели с бизнесом, так это всё было 10 лет назад, да и толком ничего из этого не пошло… И тут дело не в том, что борцы с коррупцией плохо роют. Эти рыть умеют. Но, правда, ничего такого за мной нет. Искать заработки на стороне мне просто не интересно».

Милонов Виталий Валентинович, «Единая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Когда-то помощник Галины Старовойтовой, который до своего депутатства, будучи также помощником спикера Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова, здоровался с автором этой заметки словами: «фракция фриков приветствует вас», по данным «Трансперенси», на данный момент лоббирует исключительно РПЦ МП и традиционные ценности. Жена Милонова Ева Либуркина в прошлом трудилась в Петербургской избирательной комиссии, где право решающего голоса ей было дано, как представительнице МО «Красненькая речка». То самое МО, которое смогло в тайне от оппозиции первый раз отправить Валентину Матвиенко в Совет Федерации своим представителем. Донором политика Милонова борцы с коррупцией называют лишь близкий к «Единой России» Фонд поддержки будущих поколений. Ничего иного в исследовании «Лоббизм» про Милонова нет.

- Виталий Валентинович, вы же лоббировали строительство храмов и тех, у кого есть на это дело деньги, причём не только в России. Как вам удалось скрыть от «Трансперенси» эти ваши денежные потоки? Кого лоббируете после Старовойтовой и Тюльпанова?

Милонов: «Я видел этот сайт. Я там получился самый невинный из всех невинных! Практически святой. Пусть ищут дальше, что хотят, но я в Думу пошёл не деньги зарабатывать. Я туда пошёл лоббировать 550 тысяч своих избирателей. Плюс интересы, которые я отстаиваю. Правильно они сказали про РПЦ и традиционные ценности. Это лоббирую, да. А денежные потоки на строительство храмов, которые они почему-то не смогли найти, я, видимо, хорошо скрываю. Вот прямо сейчас тщательно скрываю денежные потоки на церковь в библейском Сидоне. Вот сейчас отвезу им 4 иконы, это Южный Ливан. Там свой частный дом я пока не построил, но видимо, «Трансперенси» скоро найдут. Может быть даже виллу там найдут. А потом поеду к западу от Дамаска в Эс-Зибадан. Там тоже есть у нас церковь, которую мы восстанавливаем. И там тоже у меня будет дом, вилла и яхта. Прямо в горах! Ну а из тех, кому я предан сегодня после Старовойтовой и Тюльпанова, это губернатор города Александр Дмитриевич Беглов!»

Нилов Олег Анатольевич, «Справедливая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Другой бывший постоялец Мариинского Дворца, многолетний партнёр бывшего спикера Совета Федерации Сергея Миронова – Олег Нилов – напротив, оказался весьма тесно переплетён с лоббизмом. «Трансперенси» приписала ему связи с IT-отраслью, финансами и НКО, напомнила про непосредственное участие Нилова в создании организации ветеранов Афганистана «Афганвет», которая «в 90-х годах контролировала большинство торговых точек 45-го избирательного округа, где Нилов баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга II созыва в 1998 году». За 2017 год ООО «Афганвет» показала чистую прибыль в 22 млн рублей. С теми же людьми Нилов является соучредителем Православной местной религиозной организации «Приход храма Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных» и Федерации фигурного катания Петербурга, где директором значится гендиректор завода «Ювелиры Северной столицы» Нестеренко А.П. Этот партнёр Нилова является одним из учредителей «Союза инвалидов «Милосердие» и «Ассоциации инвалидов силовых ведомств». Президентом обеих структур числится бизнесмен Валерий Рудой. «Трансперенси» приписывает Нилову законопроекты по обязательному страхованию лесного участка со всеми имеющимися на нем лесными насаждениями при передаче участка в любое пользование, в том числе и в аренду. Вместе с коллегами этот петербуржец продвигает принятие закона об обязательном медицинском осмотре водителей транспортных средств посредством телемедицинских технологий.

- Олег Анатольевич, сегодня вы кого лоббируете больше: дружеские НКО, ювелиров или телемедицину?

Нилов: «Я лоббирую пенсионеров и работяг, которые живут на зарплату и пенсию на уровне пайки ёжика и ослика в зоопарке. Сколько раз вижу птенцов гнезда Топилина, столько раз я их и спрашиваю, доколе они будут издеваться над народом своей потребительской корзиной. Дума по моей инициативе разработала собственный закон об этом. Год учёные работали и выдали реальную цифру – 31 тысяча рублей. Потребительская корзина, борьба с позорным МРОТ и пенсионной реформой – вот мой лоббизм. А про ювелиров и телемедицины вопрос некорректный. Не буду отвечать. И не помню. И не слышал. Почему эти борцы с коррупцией не замечают мою борьбу с лесной, рыбной мафией?! Странно. Поэтому плевал я на этих экспертов, которые выполняют чей-то заказ. Что же касается НКО, то те НКО, которые занимаются народной культурой, традициями, я лоббирую. В начале октября снова соберу сотник коллективов в СПб на «Добровидение». Я выступаю против поп, рок, рэп и прочей попсы на ТВ. Да, я лоббирую тех, кто занят народной культурой».

Романов Михаил Валентинович, «Единая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Работа 34-летнего выходца из семьи офицера ВМФ «сводится к присоединению к инициативным группам законопроектов коллег по фракции на самые разные темы, поэтому сложно отнести депутата к какому-либо группе интересов», – посчитали в «Трансперенси». Впрочем, до избрания депутатом, благотворительные фонды, основанные Романовым и прописанные по адресам партии «Единая Россия», получали из городского бюджета контракты на десятки миллионов рублей. Соучредители Романова на ниве благотворительности параллельно занимаются торговлей ювелирными изделиями, производством и переработкой нефтепродуктов. «Фонтанка» ранее указывала на связь Михаила Романова с Александром Жуковым, членом Высшего совета партии «Единая Россия», первым зампредом председателя Госдумы седьмого созыва, членом Международного олимпийского комитета. Кроме того, мы сообщали о неудачной попытке Романова перевести под контроль государства рынки персональных данных и Big Data.

- Михаил Валентинович, чьи интересы будет лоббировать ваш следующий собственный законопроект?

Романов: «А я не согласен, что я никого не лоббирую, как они написали. Я лоббирую интересы жителей Петербурга и своих избирателей. Прямо сейчас я готовлю рейд во Фрунзенском районе по незаконным торговым точкам, которые занимаются алкоголем. У нас в Госдуме лежит закон о госрегулировании производства и оборота спирта. У меня во Фрунзенском районе и Колпино много точек, на которые поступают жалобы. Совместно с МВД, Роспотребнадзором, МЧС и жителями, мы в ближайшие дни идём это проверять. И после я подготовлю свои поправки в закон. Пока речь идёт о том, чтобы дать на местный уровень полномочия о регулировании этих «разливаек», чтобы правительство региона решало. Сейчас непонятно, как они лицензии получают и круглосуточно торгуют спиртным. А местные правоохранители бездействуют. Да, я пойду в рейд вместе с ними. Заодно и дам оценку их работе. Вот мой лоббизм. А то, что я человек Александра Жукова… Так он первый зампред Госдумы. Я подчиняюсь и ему, и Неверову, и Володину априори. Такова иерархия».

Пантелеев Сергей Михайлович, КПРФ

Фото с официального сайта Госдумы/duma.gov.ru

Сергей Пантелеев, как и положено коммунисту – человек труда. Труда руками – с 1973 года по 2016 работал на «Кировском заводе». И труда языком – с 2005-го по 2016-й был председателем Межрегионального Профсоюза работников ОАО «Кировский завод». Структуры предприятия и спонсировали избрание Пантелеева в Госдуму. В парламенте продолжил активно биться за народное счастье, будучи соавтором инициатив КПРФ о выходе России из ВТО, введении прогрессивной шкалы налогов на доходы физических лиц, упрощение «муниципального фильтра» на выборах глав субъектов РФ, распределении доходов среди граждан России от продажи полезных ископаемых. Стал соавтором закона, который позволяет вне очереди погашать задолженности по заработной плате за счет средств должника-банкрота, аккумулированных на эскроу-счетах. Со ссылкой на СМИ «Трансперенси» связывают Пантелеева с «Единой Россией», напоминая про закрытые от глаз посторонних избирательные участки на «Кировском заводе» 2011 года, где кандидат от «Единой России» Андрей Васильев получил удивительно много голосов за свою кандидатуру.

Узнать, лоббирует ли сейчас «Единую Россию» коммунист и «лоббист профсоюзов» Пантелеев, «Фонтанке» сегодня не удалось.

Петров Юрий Александрович, «Единая Россия»

Фото с сайта spb.er.ru

Бывшего главу Росимущества Юрия Петрова «Трансперенси» записали в лоббисты IT-отрасли России – за поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве в части признания информационных систем объектами соглашения. Документ ограничивает участие в реализации таких соглашений иностранных компаний и аффилированных с ними российских лиц, поэтому выгодоприобретателями становятся российские производители и разработчики ПО.

В разработке законопроекта, например, приняло участие АО «Ланит». Кроме того, Петров лоббировал законопроект о реорганизации ФГУП «Почта России» в непубличное АО «Почта России». Вместе с тем, Петров входит в группу инициаторов законопроекта по отъему земель сельхозназначения, ввиду неиспользования их по назначению, поправок, регулирующих оценочную деятельность, поправок по совершенствованию процедур подготовки федерального имущества к приватизации. Переход Петрова в Госдуму совпал с началом комплексной проверки Росимущества, инициированной лично тогда ещё президентом Дмитрием Медведевым. В 2017 году один из помощников Петрова, Александр Нистратов, стал подозреваемым по громкому уголовному делу о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд рублей стоимости комплекса зданий ОАО «Квант-Н». Петров проходил по делу свидетелем. Ещё одним свидетелем в деле был бывший управделами президента Владимир Кожин.

Кого сегодня лоббирует большой специалист в вопросах приватизации госимущества, «Фонтанке» узнать «по горячим следам» не удалось.

Боярский Сергей Михайлович, «Единая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Сергея Боярского борцы с коррупцией называют представителем интересов Роскомнадзора и производителей табака. Авторы исследования напоминают, что он является единственным автором законопроекта о либерализации потребления табака в пользу отмены запрета на места для курения в аэропортах, что «отвечает интересам табачных компаний». Что касается информационного лоббизма, то, попав в комитет по информационной политике в начале 2019 года, Боярский успел стать соавтором целого ряда инициатив, расширяющих полномочий Роскомнадзора. Он предложил ввести понятие «оператор социальной сети» и наделить его новыми дополнительными обязанностями. Например, по регистрации представителя на территории России, по удалению информации по заявлению пользователя и хранению удаленной информации в течение трех месяцев. Он же соавтор идеи штрафов и ограничений доступа к противоправной информации в соцсетях и установления административной ответственности для соцсетей за неисполнение этих обязанностей. Кроме того, Боярский - соавтор закона о штрафах за неисполнение должником требований о прекращении распространения информации или о ее опровержении, и закона, усиливающего ответственность за неисполнение приговора и решения суда.

При этом Сергей Боярский является «рублёвым миллардером», чей основной актив, ТРК «Модный Променад», частично контролируется депутатом до сих пор, пишут в «Трансперенси». Депутат так же имеет доли в компаниях, связанных со строительством, фотоуслугами и торговлей.

Узнать есть ли в деятельности Сергея Боярского иные мотивы, кроме зова сердца и чаяний избирателей, нам сегодня не удалось.

Вострецов Сергей Алексеевич, «Единая Россия»

Фото с официального сайта Госдумы/duma.gov.ru

Сергей Вострецов – офицер внутренних войск, в прошлом активный профсоюзный функционер и брат сотрудника КГБ, который работал с Сергеем Мироновым (советник) и Сергеем Степашиным (ученик), по документам «Трансперенси» проходит как «лоббист интересов профсоюзов». Сергей Вострецов и сам работал с кадровым спецслужбистом Степашиным в должности «помощника». Вострецов внес законопроект о корректировке Трудового кодекса РФ в части исключения из него ряда избыточных норм и положений, носивших временный характер. Например, положения о том, что трудовые договора в России вправе заключать отдельные субъекты трудовых отношений (различные НКО и объединения).Также он разрабатывал законопроект, запрещающий внутреннее совместительство для работников бюджетной сферы, предлагая платить сверхурочные. А еще законопроект, согласно которому зарплата должна тарифицироваться, исходя из соотношения, где премия не может быть больше одной пятой части оклада. Избирательные кампании Вострецова финансировались фондами, близкими к «Единой России». Иных лоббистских пересечений по Вострецову не найдено. Для читателей «Фонтанки» этот представитель Петербурга на Охотном ряду в Москве запомнился так же, как автор инициатив о борьбе с несовершеннолетними на акциях протеста и возврата обязательного послевузовского распределения на работу.

Узнать у Сергея Вострецова, как знакомство с Сергеем Степашиным помогает «профсоюзному лоббизму», сегодня не удалось.

Дивинский Игорь Борисович, «Единая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Протеже бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, ныне первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, записан в лоббисты «Газпрома», так как «имеет опыт работы в компаниях «Газпрома», занимался там вопросами ипотечного кредитования, при этом депутат Дивинский руководил предвыборной кампанией нынешнего председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, который также имеет непосредственное отношение к Афонскому обществу». Сам Дивинский вместе с Полтавченко входит в руководство РОО «Русское афонское общество». Как законодатель, он выступил автором законопроектов о совершенствовании регулирования клиринговой деятельности, о расширении полномочий Банка России и многих других, связанных с регулированием рынка финансов. Дивинский исторически был тесно связан с охранным бизнесом, который, в частности, охраняет объекты ГУП ТЭК. Дети и бывшие сослуживцы Дивинского по ГРУ входят в учредители целого ряда охранных фирм, которые работают со структурами МИД, налоговых инспекций, банков и частных компаний.

Вернётся ли Дивинский после Госдумы к управлению своими ЧОПами, остаётся загадкой. Поговорить о лоббизме с бывшим заместителем губернатора Петербурга сегодня не удалось.

Катенев Владимир Иванович, «Единая Россия»

Фото с официального сайта МО «Озеро Долгое»

Многолетний глава Торгово-промышленной палаты, он же комсомолец с ЛМЗ, оказался среди лоббистов бизнеса в целом, и «Лукойла» в частности. «Поддержал законопроект о введении уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, который затрагивает интересы одного из доноров депутата ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», – напоминают в «Трансперенси». В целом, давний друг многих бизнесменов и вице-губернаторов разных составов смольнинских начальников, в основном «присоединяется к составам инициаторов законопроектов», нежели пишет их сам. Всего Владимир Катенев вписан в соавторы более 50 законопроектов, тематика которых крайне обширна. В интересах регионального бизнеса депутат поддерживал законопроект о снижении налоговой нагрузки на бизнес и законопроект о продлении срока замены водительского удостоверения национального или международного образца на российские для предпринимателей, использующих в работе водительские удостоверения международного образца.

В аффилированные с Катенёвым структуры, сотрудники «Трансперенси» внесли ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Межотраслевого объединения «ЭНЕРГОМАШ», управление которым передано его детям. А также целый ряд прозводств, спонсировавших его предвыборную кампанию. В их числе АО «МСК «Звезда», ЗАО «Завод им. Козицкого», ОАО «Ленполиграфмаш», ООО «Дистрибьюторский центр «Кодекс», ООО «Группа компаний КрашМаш», ООО «НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», «Санкт-Петербургская инвестиционная компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

Кому из бизнесменов Петерурга по версии Катенёва стоит помогать с лоббизмом, а кому нет, «Фонтанка» сегодня не узнала.

Драпеко Елена Григорьевна, «Справедливая Россия»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

У популярной в СССР актрисы финансовых связей не найдено вовсе. В разделе «аффиляция» у «рядовой Бричкиной» значатся лишь выпускница журфака дочь да внучка. В лоббисты интересов культуры депутат Драпеко попала за законопроекты, затрагивающие сферу культуры и смежный с ней бизнес. В частности, Драпеко отстаивала интересы кинематографистов и кинопрокатчиков в «антипиратском законе», возмущалась введением НДС при продаже билетов в кинотеатрах. Выступила автором законопроекта о возможности осуществления закупки у единственного поставщика для домов народного творчества и домов ремесел на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. Драпеко предлагает закрепить за Фондом кино на постоянной основе программу отслеживания сведений о показах в кинозалах. Действующие правила дают такое право лишь на конкурсной основе.

- Елена Григорьевна, говорят, что вы культуру лоббируете в Госдуме. У Вас нет друзей в бизнесе, которым тоже нужно помогать? Почему молчат бывшие вице-губернаторы, профсоюзные работники из «Единой России» и другие «депутаты-лоббисты» от Петербурга?

Драпеко: «Только культуру и лоббирую. Увы, бизнеменов не лоббирую. Нет у меня друзей в бизнесе. Прямо сейчас лоббирую подводную археологию. Заксобрание Петербурга разработало законопроект об этом. Знаю, что правительство готовит отрицательный отзыв, но я по очереди обрабатываю профильных министров, чтобы они дали положительный отзыв. Это мой лоббизм. В Петербурге под этот закон подпадают объекты, которые находятся на дне. Затопленные корабли, остров Гогланд, который всё лето исследовали наши подводные археологи. Есть центр РГО, который этим занят, но они не могут добиться охраны подводных объектов от чёрных дайверов, которые растаскивают такие артефакты, вывозят их за рубеж на чёрные рынке. А нам нужно сохранить наше дно! То, что у нас там находится, нужно оставить и будущим поколениям. Плюс я лоббирую сейчас детские школы искусств по просьбе министра культуры. Безвозмездно. Почему вам не отвечают мои коллеги, которые до депутатства были тесно связаны с бизнес структурами, я не знаю. Надеюсь, что они, как и я, просто очень заняты работой со своими избирателями. Не друзей бизнесменов лоббируют. У нас сейчас региональная неделя».

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»