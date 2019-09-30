МИД РФ заявляет об уничтожении главных сил террористов в Сирии. Но бороться с ними не перестанут

Борьба с террористами в Сирии, в том числе в Идлибе, должна быть продолжена, несмотря на то, что главные их силы уничтожены.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ («Исламское государство», группировка запрещена в РФ – ИФ), «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ – ИФ) и других террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, уничтожены», – слова замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии 30 сентября цитирует «Интерфакс».

По мнению дипломата, «искоренение террористов»должно осуществляться «при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей».