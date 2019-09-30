Ни Трампа, ни Путина, ни Трюдо. Только Сахаров. Депутаты «Литейного округа» провели заседание на коленках и начали с главного

Новоизбранным депутатам МО «Литейный округ» не удалось прорваться в конференц-зал, чтобы провести первое заседание. Они устроились прямо в холле.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Двенадцать депутатов «Литейного округа» в сопровождении коллеги из Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, его помощника Александра Кобринского и группы неравнодушных граждан вечером 30 сентября ввалились в муниципальный совет на Фурштатской улице и потребовали зал заседаний. Им помешал глава муниципального образования предыдущего, пятого созыва, Павел Дайняк: «Полномочия предыдущего созыва прекращаются в момент заседания первого созыва, которое назначет глава. Коллеги, внеочередное заседание вправе требовать действующий состав».

«А мы и есть действующий состав», – обрадовали гости.

«Я как глава муниципального образования «Литейный округ собираю муниципальный совет 9 октября 2019 года по адресу Фурштатская, 27. В 16 часов», – уперся оппонент.

По закону, первое заседание должно быть собрано не позднее 20 дней после избрания депутатов. По мнению экс-главы совета, отсчет идет с момента объявления результатов выборов. По мнению депутатов, днем избрания является день голосования. Это означает, что дедлайн был 29 сентября.

Реклама



«Можем мы пройти в зал заседаний?» – поинтересовались депутаты.

«На сегодняшний момент нет. Я не отказываю. Что у нас там? – поинтересовался Дайняк у секретаря. – Он не готов, там был ремонт, коллеги».

«Нормально, мы потеснимся», – отмахнулись от него.

«Я собрание не открываю и не собираю».

«В таком случае старейший депутат по возрасту может открыть», – не растерялся Вишневский.

«Нет».

«А если главы нет?»

Реклама





«Глава здесь есть, вы со мной разговариваете», – напомнил Дайняк.

«А если он не участвует?»

«А почему он не участует? Потому что глава назначил на 9 октября. Давайте уже закончим, коллеги», – устало повторил Дайняк.

«Вы его не собрали в тот срок, который установлен уставом – 20 дней. Я вам говорю, как юрист, и вы можете спросить у юристов», – подчеркнул Александр Кобринский.

«Я сам юрист, – отбивался Дайняк. – Сегодня я заседание не назначаю».

Пройти в кабинет главы депутаты отказались, в зал их не пустил Дайняк.

«Вы большинству депутатов отказываете. Люди уже пришли. Имейте уважение», – потребовал Вишневский.

«Ключа нету, Борис Лазаревич», – развел руками экс-глава под общий смех. – Первое заседание собирает глава, я перед вами».

«Вы не собраете совет. Вы его открываете. Совет собрали мы. Вы можете его открыть, а можете и не открывать», – возразила его коллега по совету Ани Петрс.

«Давайте в коридорчике тогда».

Не слушая дальнейших возражений, избранные деловито принялись двигать столы и передвигать скамейки в холле. При подготовке самодельного зала опрокинули кадку с цветами. «Стульев мало, конечно», – переговаривались самоуправленцы.

Наконец, расселись. Одиннадцать депутатов от партии «Яблоко» и самовыдвиженка Марияна Сорокина. «Сколько вас? Двенадцать. А Павел Валерьевич (Дайняк)?»

«Он тринадцатый. Павел Валерьевич, а вы к нам не присоеденитесь?»

«Нет», – буркнул Дайняк, уже в пальто и с портфелем покидая мунсовет.

И вот заседание началось. Первым молвил Сергей Трошин – с особой торжественностью напомнив, что его кампания проходила под девизом Европейского выбора России, Петербурга и защиты ЛГБТ-сообщества и выставив перед собой радужный флажок.

Владислав Вольтский, как самый старший по возрасту, открыл заседание. Перекличка прерывалась словами «отсутствует», «присутствует», «Дайняк. Видели, но он ушел». Кворум составляет 10 депутатов, поэтому заведание признали правомочным. В качестве участников с правом совещательного голоса избрали Вишневского и Кобринского. «Интересно, что я буду делать, если не проголосуете?» – задался вопросом упомянутый парламентарий. Проголосовали единогласно за обоих. «Слава богу, я так беспокоился», – кокетничал Вишневский. «Я тоже волновался», – признался Вольтский под смешки.

За временный регламент проголосовали дюжиной рук «за». После чего депутаты Арсений Афиногенов, Софья Чистякова, Сергей Трошин и Ани Петрс предложили «совершенно официально из муниципального совета ликвидировать культ личности».

«Как вы знаете, сейчас печальная традиция сложилась. Символическое вмешательство высших государственных лиц и также государственных лиц субъектов федерации в деятельность муниципалитета. Их портреты вывешиваются в зданиях муниципалитетов. В некоторых муниципалитетах было принято, может быть, не такое формальное, но все-таки решение о снятии портретов президента, а также губернатора Санкт-Петербурга. Мы предлагаем это сделать официально. И принять решение, что мы считаем недопустимым размещение в помещении муниципального совета портретов, изображений действующих, здравствующих политических деятелей. Как российских, так и зарубежных», – объявил Афиногенов.

«Трамп, Путин, Явлинский, Беглов, Джастин Трюдо», – накидывали депутаты варианты.

Снять изображения тут же не получилось – холл совета украшали только многочисленные грамоты.

Депутаты муниципального образования №72 Фрунзенского района, напомним, первое заседание начинали с того же, но следующий день глава совета Павел Швец повесил Владимира Путина и Александра Беглова на новое место – в своем кабинете.

Депутаты «Литейного округа» в радикализме зашли столь далеко, что предложили повесить портрет Андрея Дмитриевича Сахарова в «знак уважения к борьбе за свободу, демократию и права человека». Филипп Погорелов немедля достал фотографию создателя водородной бомбы и закрепил ее в ряду почетных грамот. Вишневский тут же поинтересовался, не примут ли от него в дар муниципальный совет портрет братьев Стругацких.

Разобравшись с главным, приступили к утверждению положения о тайном голосовании по выборам главы муниципального образования, его заместителя и секретаря. Ранее Минюст зарегистрировал поправки в устав совета, которые якобы были приняты предыдущим собранием 4 сентября. Согласно им, для избрания нового главы совета необходимы две трети голосов.

Кобринский пояснил, что решение предшественников совета «Литейного округа» противоречит федеральному закону №131«Об общих приципах организации местного самоуправления». В нем содержится перечень вопросов, которые могут регулироваться уставом МО, и регуляция порядка избрания главы там не значится. Также пятый созыв нарушил положения ФЗ-67 – «об основных гарантиях избирательных прав». Конституция, напомнил юрист, требует, чтобы в случае таких противоречий депутаты руководствовались федеральными законами. Поэтому для избрания нового главы хватит присутствующей дюжины из двадцати депутатов, постановил Кобринский.

На ответственный пост выдвинули Арсения Афиногенова. «Предожений больше нет. Я самоотвод не беру», – сказал Афиногенов. «Не демократично как-то», – весело резюмировал кто-то из слушателей.

Тайное голосование с помощью коробки из-под офисной бумаги с ритуальной демонстрацией на камеру завершилось 11 голосами «за» и одним незаполненным бюллетенем. Также почти единогласно избрали замглавы Софью Чистякову и секретарем Сергея Трошина. Афиногенов напомнил, что решение не принято, поскольку не сответствует уставу совета, требуется квалицицированное большинство, то есть минимум 14 депутатов.

Последним вопросом на повестке стояла новая печать муниципального совета. Нынешняя содержит герб Санк-Петербурга и это не устраивает прокуратуру – символика, по их мнению, применима только к городским документам. На своей новой печати новые депутаты решили изобразить герб «Литейного округа».

Через два дня совету предстоит собраться снова, как определено в регламенте. «Надеюсь, что зал заседаний будет открыт, ремонт закончится, а ключ найдется», – заключил новоизбранный глава Арсений Афиногенов.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»