Петербургу посчитают перспективные коммуналки. В программу реставрации центра начинают засыпать первые миллионы

Смольный не стал дожидаться закона и приступил к программе реставрации центра города. За два месяца подрядчику предстоит прикинуть, где инвесторы захотят отремонтировать лестницы и расселить коммуналки.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Конкурс на 35 млн рублей петербургский комитет по экономической политике и стратегическому планированию разыграл на прошлой неделе. Эти деньги Смольный готов отдать за «анализ потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формирование инструментария в целях его реализации». В названии и правда есть что-то стратегическое, но общий смысл таков: подрядчик должен понять сам и рассказать чиновникам, какие исторические дома и за чей счет можно отремонтировать. Все это должно быть учтено в пресловутой, хотя и не существующей программе реставрации и ремонта для центра Петербурга.

Победителем оказался единственный участник конкурса — НИиПИ «Спецреставрация». В городе компания работает довольно много; по контрактам с ГКУ «Дирекция заказчика», разрабатывает проект границ охранных зон для исторических зданий, выполняет заказы нескольких музеев, но данный контракт для нее едва ли не крупнейший за всю историю. Тем удивительнее сжатые сроки, в которые подрядчику надо прошерстить центр города на предмет реставрации – до 5 декабря.

На первый этап отведено 10 дней. За это время «Спецреставрация» должна сформировать список домов по особой форме, указав для каждого несколько пунктов — от категории и состояния до стройматериалов и подробной разбивки по площадям. Охватить надо весь приложенный перечень объектов культурного наследия в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах, в нем 1330 наименований. Одновременно подрядчик анализирует тенденции на рынке недвижимости и составляет свой прогноз, где предугадывает спрос на недвижимость в сегменте «историческое элитное жилье».

Предстоит понять, по какому принципу дома будут отбираться для программы реставрации, капитального ремонта и приспособления для современного использования. Среди критериев значится: здание находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в ремонте, «обладает потенциалом создания благоприятных условий проживания», имеет долю площади коммунальных квартир в доме выше 20%.

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Следующие 10 дней даются на то, чтобы сформулировать, как составить программу и посчитать бюджетные расходы. Надо будет осмотреть дома: если верить техзаданию, это относится к каждому зданию из списка, который подрядчик сформировал на предыдущем этапе; а в ту таблицу, напомним, попадала информация по всем 1330 домам из четырех районов. Одна радость — методику также придумывает подрядчик, а растяжимость понятия «осмотр» практически безгранична. В эту же декаду надо определиться с примерным перечнем зданий, которые попадут в программу.

Третья очередь — это предпроект работ для 4 пилотных домов, по одному из каждого района. Кроме того, надо будет набросать проект соглашения о проведении ремонта и реставрации; в нем должны быть указаны все обязательства по расселению коммунальных квартир, выкупу помещений, переводу нежилых площадей в жилые и другое. Ну и наконец, проект программы. Самый дешевый этап — первый (350 тысяч); второй, с осмотром домов, оценивается примерно в 16 млн, третий — в 19 млн рублей.

После изучения несколько путанного техзадания остается вопрос: что же Смольный хочет получить на выходе. Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко рассказал «Фонтанке», что цель — найти механизм и ресурсы для возрождения жилого фонда центральных районов. «По большей части, речь идет о местах общего пользования, не только лестниц, но и помещений, которые имеют историческую ценность, – говорит чиновник. – Речь идет об объектах культурного наследия, где денег на содержание общедомовой территории не хватает, поскольку тарифы линейные для всего города». Отдельно Москаленко подчеркивает, что инициатива по включению домов в программе, должна исходить от собственников жилья, а любые решения будут приниматься только с их согласия.

Ощущение неопределенности, которое навевает конкурсная документация, не обманывает. «Готового ответа, как это будет сделано, нет, но мы, по крайней мере, хотим оценить, – говорит Москаленко. – Возможно, это будут инвесторские (деньги) с возвратом, за счет того, что в определенных объемах будут софинансирование из бюджета». По итогам отделения «перспективных» для инвестора домов от «бесперспективных» Смольный может прийти к неожиданным выводам. «Мы должны какое-то мнение со стороны получить, – признается Москаленко. – Может быть, это вообще не та дорога, по которой надо идти, потому что там, грубо говоря, такие вложения, что это вообще никогда не окупится. У нас не готовая идея, а база для оценки и для анализа». Будет неприятно, если прописанный в контракте «анализ потенциала улучшения» за 35 миллионов покажет, что потенциал этот равен нулю.

Возможно, все дело в том, что пока нет даже закона, в котором говорилось бы о программе реставрации, капитального ремонта и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра. Зато есть законопроект, который пока остановился на стадии второго чтения и в котором можно найти ответы на некоторые вопросы. «Фонтанка» писала об этом знаковом документе, подбирались к нему давно, а авторами являются несколько депутатов, среди которых Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Денис Четырбок, Михаил Амосов и Мария Щербакова. Они исходят из того, что в центре города более 400 домов находятся в неудовлетворительном состоянии, а под 50 — в аварийном. Средств фонда капремонта не достаточно, да и нельзя их пускать на реставрацию интерьеров, и исключительно ценных витражей, печей, лепки. Зачастую, именно в таких домах от четверти до половины всех квартир — коммуналки, расселяются они ни шатко ни валко.

Идея их состоит в том, чтобы бизнес вкладывался в реставрацию привлекательных для него домов. Под расселение попадут только жители коммуналок и только если они примут такое предложение — но, видимо, от этого и будет зависеть интерес инвестора к проекту. Параллельно авторы законопроекта рассчитывают на то, что будут выкупаться нежилые помещения и площади хостелов (после приятия «закона Хованской», можно предположить, что желающие «продаться» действительно найдутся). Контролировать ход выполнения программы должна специальная дирекция, в процесс вовлечены оператор конкретного проекта и инвестор. Из каких соображений, когда и сколько город будет готов досыпать денег из бюджета, – определяет правительство. Ранее законопроект концептуально поддержал тогда еще врио губернатора Александр Беглов.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»