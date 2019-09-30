В Иркутской области хотят выписать премии чиновникам за ликвидацию последствий наводнение

Депутаты заксобрания Иркутской области предложили выписать премии чиновникам за ликвидацию последствий наводнения. Про критику сотрудников администрации Путиным народные избранники предпочли не вспоминать.

Вице-спикер Александр Ведерников, которого цитирует «Эхо Москвы» 30 сентября, сказал, что в бюджете заложено на премии для областных служащих около 340 миллионов рублей, и предложил также подумать о муниципалитетах, у которых нет денег не премирование своих сотрудников.

В начале сентября президент Владимир Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области по ликвидации последствий наводнения.