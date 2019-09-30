В сумму с 12 нулями оценивает правительство объем «серых» зарплат

Неформальная экономика — одна из самых больших проблем бюджетной системы России. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе, который 30 сентября прочитали в РИА Новости.

«Учитывая значительные масштабы (по оценкам, объем так называемого "серого" фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год), феномен «серого» фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками», – говорится в документе.

Проблемы с налогами приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, а также стимулируют и их уйти в тень.

При этом неформальная экономика может отразиться на стабилизации доли формального фонда оплаты труда в структуре трудовых доходов. В случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5 – 10 лет к 2034 году падение может составить 1,5 процентного пункта ВВП ежегодно.