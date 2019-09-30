Свободный доступ, никакой охраны, мало клиентов. В Петербурге банда налетчиков объяснила свой выбор при нападениях на банки

В Петербурге вынесен приговор банде банковских налетчиков. Они штурмовали беззащитные филиалы Росгосстрах банка, но миллионерами не стали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 сентября Санкт-Петербургский горсуд признал Резиуана Бешкурова, Теймураза Биева, Анзора Бгажнокова и Азамата Сакиева виновными в бандитизме и четырех разбойных нападениях. В 2016 – 2017 годах они совершили налеты на филиалы Росгосстрах банка на Дунайском проспекте, улице Седова, проспекте Энгельcа, бульваре Новаторов. Общая прибыль составила 1,9 млн рублей — менее чем по полмиллиона на человека.

Выбор целей был обусловлен относительной легкостью нападений из-за свободного в них доступа, слабой укрепленности, отсутствия охраны, малочисленности работавших там офисных сотрудников-женщин, низкой посещаемости клиентами, уточняет пресс-служба судов.

Участники банды использовали для запугивания огнестрельное оружие и сигнальный пистолет, но на практике применяли только газовый баллончик.

Бешкуров приговорен к 17 годам строгого режима, Биев — к 14, Бгажноков — к 12. Сакиев вину не признавал полностью, он получил 11 лет.