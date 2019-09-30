Цена на нефть падает на фоне новостей о восстановлении добычи в Саудовской Аравии после атаки беспилотников
Торги на лондонской бирже закончились 30 сентября для нефти марки Brent в минусе. Она подешевела на полпроцента. Цена барреля упала в среднем до 60 долларов.
Стоимость Brent с начала квартала опустилась примерно на 8% на фоне торгового конфликта между США и Китаем и сокращения спроса на нефть, что перевесило даже опасения перебоев в поставках с Ближнего Востока. А после того, как 30 сентября Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи нефти после налета беспилотников, падение цены было неминуемо.
Однако аналитики пока оптимистичны, они прогнозируют цену в 64 доллара за баррель до конца 2019 года.
Справка:
Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. После этого Саудовская Аравия сократила добычу почти вдвое, а цены на нефть взлетели. Ответственность за случившееся США, а затем и Франция, Германия и Великобритания возложили на Иран. Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV.
В Тегеране категорически отвергли свою причастность к нападению. Там заявили, что атака стала ответом йеменских хуситов на вмешательство армии Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.