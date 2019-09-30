Цена на нефть падает на фоне новостей о восстановлении добычи в Саудовской Аравии после атаки беспилотников

Торги на лондонской бирже закончились 30 сентября для нефти марки Brent в минусе. Она подешевела на полпроцента. Цена барреля упала в среднем до 60 долларов.

Стоимость Brent с начала квартала опустилась примерно на 8% на фоне торгового конфликта между США и Китаем и сокращения спроса на нефть, что перевесило даже опасения перебоев в поставках с Ближнего Востока. А после того, как 30 сентября Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи нефти после налета беспилотников, падение цены было неминуемо.

Однако аналитики пока оптимистичны, они прогнозируют цену в 64 доллара за баррель до конца 2019 года.