Мосгорсуд заявил, что судью Криворучко, давшего реальный срок Устинову, затравили. Приговор суд назвал «мнением»

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, приговоривший актера Павла Устинова к реальному сроку по «московскому делу», столкнулся с травлей в СМИ и соцсетях. Об этом 30 сентября заявили в Мосгорсуде.

«Рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», — говорится в заявлении на сайте Мосгорсуда.

Суд посчитал публикации «преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение» и назвал их свидетельством низкого уровня правовой культуры в России. Также в комментарии есть напоминание о том, что судьи в России «подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону».

Напомним, Криворучко 16 сентября дал актеру Павлу Устинову 3,5 года колонии за якобы вывихнутое им плечо росгвардейца. При этом судья отказался приобщать к делу видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства задержания, а также то, что активного сопротивления актер не оказывал. После этого в поддержку Устинова выступили многие знаменитости, в том числе актеры, музыканты и главные редакторы ряда СМИ. Даже Иван Ургант в своём шоу на «Первом канале» высмеял в своём стиле судебную систему России, в том числе и судью Криворучко. Это привело к тому, что свою позицию изменила и Генпрокуратура: ведомство попросило отпустить Устинова под подписку и пересмотреть его приговор. 30 сентября москвичу дали один год условно.