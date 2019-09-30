Пентагон в Пушкине не построят: в СПбГУ призвали не верить эскизу нового кампуса

В социальных сетях распространяется видеоролик с якобы новым кампусом Санкт-Петербургского госуниверситета в Пушкине. На первых кадрах зрителям показывают здание в форме Пентагона. В вузе призывают не верить своим глазам.

«Изображение не имеет отношения к проекту единого кампуса СПбГУ. 18 сентября 2019 года председатель правительства РФ Д. А. Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ на 2020 – 2021 годы. Проведение проектных работ предполагается завершить в 2021 году. В связи с этим любые изображения, якобы относящиеся к проекту и появляющиеся в настоящее время в сети Интернет, не могут являться достоверными», – заявили «Фонтанке» 30 сентября в пресс-службе вуза.

Ранее в СПбГУ сообщали, что строительство нового кампуса планируется в 2022–2026 годах. А сметная стоимость объектов — 45 млрд рублей, из них 19 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей — средства инвесторов в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Как писала «Фонтанка», Смольный готовит законодательную базу для переезда СПбГУ в Пушкин.