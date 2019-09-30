Электрические зарядные станции объединяются и приближаются к границам России

Девять компаний, предоставляющих услуги по зарядке электромобилей в Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, договорились делать это по единой подписке. Такой шаг может снять главную головную боль любого владельца электрического автомобиля – поиск «своей» зарядной станции.

Инфраструктура зарядных станций в Скандинавии, за исключением Норвегии, сильно отстает от остальной Западной Европы, пишет 30 сентября Autoexpress. Соглашение между компаниями Allego, EVBox, NewMotion, Charge4Europe, Chargemap, ChargePoint, Engenie, Franklin Energy и Travelcard предусматривает, что владельцы электромобилей получают доступ к зарядным станциям сразу всех девяти фирм, включая информацию о доступности и расположении станций и возможность оплаты зарядки через одно приложение на смартфоне.

Услуги по зарядке электромобилей – это бурно развивающийся бизнес. В Западной Европе есть несколько крупных игроков, включая компанию Ionity, недавно созданную совместными усилиями BMW, Mercedes, Ford и Volkswagen и претендующую на общеевропейский охват. В последнее время интерес к этому бизнесу стали проявлять даже нефтяные компании. Так, например, Shell начала устанавливать зарядные станции для электромобилей прямо на своих бензоколонках.

Как правило, каждая компания имеет свой собственный метод предоставления доступа к услугам, и в большинстве случаев это предварительная подписка. Другими словами, просто так зарядить любой электромобиль на любой станции не получится, нужна регистрация в системе именно этой компании.

Особняком тут стоит, пожалуй, наиболее обширная и действительно общемировая система зарядных станций Tesla. В отличие от станций других «зарядных компаний» тесловские Supercharger заряжают исключительно автомобили этой марки. При этом на зарядках других фирм электрокары Tesla тоже можно заряжать, а вот наоборот – нет.

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Такой подход, конечно, рождает массу неудобств для растущего племени владельцев электромобилей. Объединение сервисов, совместное предоставление услуг и, особенно, оплата «в одно окно» – это неизбежный и логичный шаг.

Немногочисленные петербургские владельцы электромобилей уже почувствовали на себе те же проблемы. Теоретически, в городе есть три десятка зарядных станций, принадлежащих Ленэнерго, но для пользования ими надо заключать договор с этой компанией. Как выясняется, сделать это непросто, во всяком случае, «Фонтанка» неоднократно получала жалобы от читателей на сложности с доступом.