Рубль падает: доллар выше 65 впервые с середины сентября

Американская валюта в ходе торгов на Московской бирже достигла отметки выше 65 рублей. Доллар преодолел эту отметку впервые с 12 сентября.

Курс доллара, по данным на 18:30, составляет 64,86 (+0,16). В течение дня он поднимался до отметки 65,01 рубля. Евро при этом торгуется у отметки 70,73.

Эксперты осторожно делают прогнозы о дальнейшем движении курсов. Как отметил Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер», позитивом в геополитической плоскости для РФ могут стать подвижки в урегулировании конфликта на востоке Украины. На будущей неделе в Минске пройдет очередная встреча контактной группы. Вместе с тем возможные новые витки напряженности в треугольнике США – Иран – Саудовская Аравия способны существенно влиять на рыночные настроения, главным образом через чувствительную конъюнктуру нефтяных цен.