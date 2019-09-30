Первый пошел. Фанат «Зенита» приговорен к году колонии за удар по сотруднику Росгвардии

В серии уголовных дел о драке фанатов «Зенита» с ОМОНом на стадионе «Газпром арена» появился первый приговор. Денис Первачук на год отправлен в колонию-поселение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, Первачук признан виновным в насилии над представителем власти. Оно было оформлено в один удар по лицу сотрудника Росгвардии в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар».

Первачук вину по части 1 статьи 318 УК — насилие, неопасное для жизни и здоровья, — признал полностью. Его приговорили к лишению свободы на год.

Первачука арестовали 6 августа 2019 года, судебный процесс прошел за одно заседание.

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Конфликт силовиков с фанатами начался вечером 3 августа в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» из-за нехватки курительных мест. ОМОН пустил в ход дубинки, толпа отвечала подручными средствами.

По аналогичным делам судят еще троих фанатов «Зенита», их дела рассмотрят позже.

Московский городской суд 30 сентября пересмотрел приговор актеру Павлу Устинову за контакт с сотрудником Росгвардии и назначил ему наказание в виде года условно. Актер тоже обвинялся по части 1 статьи 318 УК. С решением он не согласен. По мнению Устинова, никакого умысла на применение насилия в его действиях не было. Эту позицию после просмотра видеозаписи поддержали тысячи деятелей искусства и десятки тысяч пользователей Сети, присоединившиеся к флешмобу «Я/Мы Павел Устинов».