Октябрьская «Ласточка» отвезёт из Петербурга в Москву за тысячу рублей. За бизнес-класс придется доплатить

Доехать от Петербурга до Москвы на поезде «Ласточка» во второй месяц осени можно за тысячу рублей: акция со сниженными фиксированными ценами продлится с 1 по 31 октября.

«Стоимость проезда в базовом и экономическом классах обслуживания составит одну тысячу рублей, а в бизнес-классе – 2501 рубль. Для различных категорий действуют специальные тарифные предложениями: например, для пассажиров в возрасте до 21 года или старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при покупке билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%», – сообщили 30 сентября в РЖД.

Согласно расписанию, из Петербурга «Ласточка» отправляется в 13:30 и прибывает в столицу в 21:52. Путь в обратном направлении получится совершить ближе к вечеру: поезд выезжает из Москвы в 16:55, на месте пассажиры окажутся в 00:30.

Билеты продаются в кассах дальнего следования, а также в приложении и на сайте РЖД. Ранее стало известно, что «Ласточка» будет возить горожан до Москвы и обратно на Новый год. Поезд этого класса также осваивает новые направления: тестовый состав отправился в Финляндию до города Иматра 28 сентября.