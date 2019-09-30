Торговать не положено. Смольный снес незаконное кафе и три торговых павильона

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался об итогах рейда против нелегальной торговли на севере и юге Петербурга.

Как рассказали в ведомстве 30 сентября, на улице Маршала Новикова, вблизи дома 7, чиновники демонтировали торговый павильон площадью 100 кв. м, в котором находились продуктовый магазин и кафе.

Земельный участок, на котором располагался объект, город ранее сдал в аренду ООО «СтройТраст», но в дальнейшем договор был расторгнут. Просьбу покинуть территорию бизнес проигнорировал.

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На улице Салова, у дома 27, чиновники снесли магазин площадью 15 кв. м. Его владелец, ООО «Вилга+», имеет действующий договор со Смольным. Но торговый павильон размещен вне границ арендуемого земельного участка.

Та же участь постигла киоск площадью 8 кв. м на Софийской улице, вблизи дома 47. Он был установлен на земле, не обремененной договорными отношениями с городом.

Предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.