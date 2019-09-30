ГК «Полис Групп» наградили за качество строительства

ГК «Полис Групп»

В Петербурге подвели итоги конкурса «Лидер строительного качества – 2019». За жилой комплекс «Полис на Неве» компания «Полис Групп» получила диплом I степени, а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества».

В течение месяца экспертный совет конкурса побывал на 21-ой строительной площадке Петербурга и Ленинградской области. Каждая оценивалась по утвержденным критериям. Это и соответствие выполняемых работ требованиям нормативных технических документов и проектной документации, наличие системы контроля качества выполняемых работ, организация строительства.

В том числе представители конкурса проинспектировали ЖК «Полис на Неве», где посмотрели готовые квартиры, холлы, подземный паркинг, проверили наличие необходимой документации на объекте и соблюдение работниками техники безопасности.

Награды победителям в номинации «Лучший объект жилищного строительства» вручал временно исполняющий обязанности начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Вячеслав Захаров. «Я хочу поздравить и номинантов, и призеров этого конкурса. Здесь были представлены лидеры отрасли. Для Госстройнадзора качество – это, в первую очередь, безопасность и надежность. Спасибо вам за ваш труд!», – сказал руководитель надзорного ведомства.

ГК «Полис Групп»

Напомним, жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на 1346 квартир. Он возводится на берегу Невы в 10 минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Один из них обращен к реке, за счет чего из его окон открываются красивые виды на воду и исторический центр Петербурга. Представлены квартиры от студий до 4-комнатных. Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки. Объект находится в высокой стадии готовности. Плановый срок окончания строительства жилого комплекса – 4 квартал 2019 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/