Водителей, превышающих скорость в Эстонии, будут отправлять на «отстой»

Дорожная полиция Эстонии придумала оригинальный способ бороться с любителями превышать скорость. Вместо того, чтобы выписывать штрафы, которые, как выяснилось, почти не влияют на «гонщиков», полицейские заставляют их «остыть» – постоять некоторое время на месте.

Как пишет 30 сентября Autoevolution, время «отстоя» зависит от серьезности нарушения. Если скорость превышена на 20 км/ч и меньше, то остывать придется 45 минут, если более чем 20 км/ч – час или больше.

Для начала этот метод опробуют в течение недели, затем эксперимент собираются повторить через несколько недель. Таким образом полиция намерена оценить эффективность.

Наказывать «отстоем» будут только тех водителей, которые не числятся среди злостных нарушителей ПДД. Постоянным «клиентам», как и прежде, придется выплачивать солидные штрафы.