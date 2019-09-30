Рождаемость в Финляндии стремительно падает. Эксперты прогнозируют снижение населения с 2031 года

Согласно данным свежего прогноза Статистического центра, в Финляндии через 15 лет не будет ни одного региона, где рождаемость превысит смертность при условии, что показатели рождаемости останутся на нынешнем уровне, сообщает 30 сентября Yle.

Согласно прогнозу, в 2035 году население будет расти только в регионах Уусимаа (центр – Хельсинки) и Пирканмаа (центр – Тампере), а также на Аландских островах. В прошлом году в Финляндии насчитывалось 60 муниципалитетов, в которых родилось больше людей, чем умерло.

При нынешнем развитии дел население пойдет на убыль в 2031 году, а в 2050 году численность населения будет на 100 тысяч меньше, чем сейчас (5,5 млн человек).

Прогноз основывается на предположении, что иммиграция ежегодно будет на 15 тысяч человек больше эмиграции.

Ранее также сообщалось о том, что 74% русскоязычных, которые живут в Финляндии, хотели бы там остаться.