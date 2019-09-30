Пьяный водитель, съехав в лес, ушибся, а его пассажиры в реанимации. «Буханку» не узнать

Ночная авария в выборгских лесах прошла по неписаному правилу «пьяным и дуракам везёт». Неловкость водителя объясняется его состоянием, и он же отделался легче всех, его даже не называют пострадавшим.

Как сообщает 30 сентября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Ленинградской области, накануне около 00:30 на 8-м километре дороги Советский – Дятлово – Молодежное – Верхнее Черкасово УАЗ-«буханка» вылетел в кювет. По предварительной версии, мужчина 1986 года рождения из Брянской области на левом закруглении проезжей части выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

У водителя зафиксировано состояние лёгкого опьянения – 0,548 мг/л. Он получил только ушиб губы. А вот два его пассажира попали в реанимацию — оба мужчины 1984 года рождения, жители Центрального федерального округа.

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Примерно в то же время в Гатчинском районе проводился «Нетрезвый водитель». По данным «Дорожного инспектора», были проверены 46 транспортных средств. Больше всего, семь человек, были оформлены по части 2 статьи 12.37 за несоблюдение требований об ОСАГО. Двое были пьяными, двое нарушили правила перевозки детей, двое не пропустили пешеходов. По одному водителю нарушили правила проезда перекрестков и правила остановки и стоянки, один был доставлен в полицию за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. Самые колоритные нарушители запечатлены в видеоролике «Дорожного инспектора».