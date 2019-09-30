На границе с Финляндий задержали "забаненных" в Шенгене россиянина и молдаванина. Ещё трое попались с опасными предметами

Сразу несколько нарушений зафиксировали финские пограничники на минувшей неделе на границе с Россией.

Как сообщает 30 сентября Пограничная охрана Финляндии, на МАПП "Ваалимаа ("Торфяновка") на въезде в Суоми задержали 24 сентября россиянина, который пытался попасть в Европу, несмотря на запрет. Въезд в Шенгенскую зону ему временно закрыла Франция. С аналогичным запретом, только от Германии, направлялся в Финляндию через МАПП "Нуйямаа" ("Брусничное") 25 сентября и гражданин Молдавии. Им обоим грозит штраф, при этом максимальное наказание за нарушение запрета на въезд – до одного года тюрьмы.

Также двое мужчин и женщина из России 24 – 26 сентября попались в Иматре и Нуйямаа с запрещёнными предметами. Поводом для штрафа стали два электрошокера и нож-кредитка, использование которых в Финляндии не разрешается.