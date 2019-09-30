Восемь садов и парков Петербурга закроют на время шторма

Надвигающийся шторм закроет в центре города сады и парки. Комитет по благоустройству заранее собирает аварийные бригады для устранения возможных последствий непогоды.

Комитет по благоустройству Петербурга после штормового предупреждения на 1 октября публикует список садов, которые будут закрыты завтра в связи с непогодой.

Это территории, имеющие ограды: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Руководителям садово-парковых предприятий предстоит регулярно проверять территории скверов, садов и парков и в случае падения деревьев – обеспечить быструю раскряжёвку и вывоз порубочных остатков.

Реклама



На время шторма в комитете готовы принимать информацию об упавших деревьях по круглосуточному телефону дежурной службы – 314-60-13.