«Английская миля» победила в номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019

Glorax Development

Жилой комплекс «Английская миля», который компания Glorax Development возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга, победил в региональной номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019. Эксперты отметили масштаб, архитектурное решение и инфраструктурную составляющую проекта.

«Английская миля» реализуется на Петергофском шоссе, в окружении крупных зеленых зон, недалеко от Финского залива. Первые две очереди жилого комплекса уже заселены, сдан в эксплуатацию детский сад. В настоящее время ведется строительство третьей очереди и еще одного дошкольного учреждения, запланировано также строительство школы. Всего в рамках проекта будет возведено порядка 220 000 кв. м недвижимости комфорт-класса, на первых этажах домов разместятся магазины, кафе, студии красоты, салоны цветов и другие предприятия сервиса и услуг.

Среди преимуществ жилого комплекса — авторская архитектура, небольшая этажность домов, благоустроенный двор в английском стиле, подземный паркинг, эргономичные планировки и близость нескольких парков.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents