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Финансы
30.09.2019 18:22
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Платежная система. На статусного юриста перекладывают миллиардную ответственность за обрушение банка ОФК

Кредиторам стало проще возвращать деньги. Прикрываться своей формальной непричастностью к краху бизнеса теперь мешают законы, а судьи научились опознавать реальных бенефициаров.

Платежная система. На статусного юриста перекладывают миллиардную ответственность за обрушение банка ОФК

Владимир Гердо/ТАСС

Один из самых известных в стране адвокатов, Николай Егоров, из потерпевшего в деле о банкротстве банка ОФК может вот-вот превратиться чуть ли не в виновника. Ему принадлежали 25% акций банка, и один из кредиторов тянет его в суд, пеняя на субсидиарную ответственность. Юристы говорят, что в последние годы шансов взыскать деньги с реальных владельцев компании-должника становится все больше.

Банк ОФК лишился лицензии в апреле 2018 года, оставив вкладчиков и кредиторов без 33 млрд рублей. В числе пострадавших петербургский комитет по строительству, не дождавшийся 5 млрд рублей гарантий по контрактам на строительство стадиона.

Искать, куда делись деньги, взялось Агентство страхования вкладов, по ходу этой работы появилось уголовное дело против руководства ОФК. Однако было очевидно, что аресты дадут максимум моральное удовлетворение, и некоторые кредиторы сами занялись поиском своих кровных.

В понедельник, 30 сентября, «Ведомости» написали об исковом заявлении мордовского ООО «Регионстройинком» к Николаю Егорову, держателю 25% акций банка. По версии кредитора, сооснователь адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» непосредственным образом мог повлиять на крушение ОФК. Якобы вклады он в банк делал по ставкам в разы выше рыночных, а потом и вовсе снял со своих счетов 7 млрд рублей, чем обрушил показатель ликвидности финансового учреждения. В довершение «Регионстройинком» винит Николая Егорова в фальсификации бухотчетности ОФК и сокрытии информации о грядущем банкротстве.

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Требуют сатисфакции

В этой истории наблюдателей удивляет не только неожиданный поворот событий — до сих пор Николай Егоров, наоборот, сам числился потерпевшим в уголовном деле против менеджмента ОФК, — но и реноме юриста, которого СМИ частенько представляют как «однокурсника Путина». Вместе с тем собранных «Регионстройинкомом» аргументов может хватить для того, чтобы перевернуть всю эту историю с головы на ноги.

Петербургские юристы с удовольствием говорят о делах о субсидиарной ответственности — тема модная и крайне актуальная. На своем специфическом языке они сходятся в мысли, что кредиторам теперь куда проще добиваться возврата своих денег.

«На начало года статистика свидетельствует о том, что суды удовлетворяют от 30 до 40% требований о привлечении к субсидиарной ответственности», — напоминает Игорь Гущев, старший партнер «Дювернуа Лигал».

Светлана Гузь, управляющий партнер бюро Legal for Business, приводит еще более подробную статистику: «Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц во 2-м квартале 2019 года выросло на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 2-й квартал 2019 года суды удовлетворили 418 заявлений к 555 ответчикам. Общий размер субсидиарной ответственности вырос в 2,1 раза, до 79,5 млрд рублей».

Росту популярности таких тяжб способствовали недавние изменения в законодательстве. «Катализатором выступили изменения, внесенные в закон о банкротстве в 2017 году, а также принятие Верховным судом в том же году постановления пленума № 53, посвященного субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, — вспоминает Валерий Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов «Pen&Paper». — Внесенными изменениями существенно расширен перечень признаков, на основании которых лицо может быть признано контролирующим. Верховным судом даны разъяснения, в каких случаях действия лица должны считаться причиной банкротства, разграничены основания для привлечения к субсидиарной ответственности и взыскания убытков».

Какие ваши доказательства

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Если какое-то время назад убедить суды в необходимости взыскания денег с владельцев прогоревшего бизнеса было нелегко, то теперь ситуация меняется.

«Теперь суды гораздо охотнее привлекают контролирующих должника лиц, особенно если устанавливаются факты совершения сделок со связанными компаниями, которые привели к банкротству должника», — рассказывает Игорь Гущев.

«В число контролирующих лиц должника, которые могут быть привлечены к субсидиарке, теперь входят не только лица, занимавшие какие-либо должности или акционеры, а и лица, которые фактически участвовали в принятии решений, способствовавших к приведению к банкротству», — напоминает Ерлан Касенов, председатель СПбКА «ЮрКонсалт Интернешнл».

«С учетом сложившейся судебной практики по-другому распределено бремя доказывания. Ранее ответчики по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности могли себе позволить ограничиться заявлением об отсутствии у процессуальных оппонентов доказательств, подтверждающих статус контролирующего лица и совершение каких-либо действий, повлекших банкротство. Сейчас подобное процессуальное поведение не только не поможет, а наоборот, увеличит вероятность привлечения к субсидиарной ответственности. Ответчики должны занимать активную позицию, представлять доказательства, опровергающие заявленные требования», — говорит Валерий Зинченко.

Правда, Светлана Гузь замечает, что новинки законодательства не всегда помогают кредиторам. К примеру, многое зависит от того, как управляющие и привлекаемые ими юристы добывают доказательства связи реальных бенефициаров с должником. Их квалификации часто не хватает, а в рамках арбитражного процесса найти такие доказательства бывает нереально. Добывать их приходится при помощи оперативно-разыскных мероприятий, для чего не обойтись без возбуждения уголовного дела.

«Гораздо больший прогресс имеется в области установления критериев освобождения контролирующих должника лиц от субсидиарной ответственности. Суды постепенно нарабатывают практику, в соответствии с которой уже недостаточно просто сослаться на наличие неких объективных обстоятельств, послуживших причиной банкротства должника, — говорит Светлана Гузь. — Теперь суды освобождают от ответственности контролирующих должника лиц только в случае предоставления ими доказательств осуществления реальных попыток вывода должника из финансового кризиса, разработки антикризисного плана и подтверждения реальности его осуществления».

Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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