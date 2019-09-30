Новый иск против Volkswagen может стать крупнейшим в истории. И это опять про «дизельгейт»

Более 400 000 владельцев автомобилей Audi, Volkswagen, Porsche, Seat и Skoda подали в суд Германии иск против VW Group. Все они считают себя пострадавшими от действий компании и требуют компенсации за «введение в заблуждение» и финансовые потери от того, что после «дизельгейта» их машины на вторичном рынке стали стоить гораздо меньше.

Ситуация оказалась возможной после изменений в немецком законодательстве, которые позволили подавать коллективные иски, сообщает 30 сентября Autocar. Ранее закон предусматривал только индивидуальные иски против компаний, чем, кстати, в Германии воспользовались еще около 100 000 автовладельцев, тоже подавших в суд на Volkswagen.

Таким образом, пострадавшими от «дизельгейта» себя считают около полумиллиона немцев, готовых судиться с автоконцерном. Судебные процессы и выплаты компенсаций в США и Австралии уже стоили VW Group около 45 миллиардов евро, но в Европе концерну пока что удавалось отбиваться от исков со стороны автовладельцев.

Правоохранительные органы Германии ведут сразу несколько расследований по фактам нарушений законодательства высшим менеджментом концерна и даже арестовали нескольких бывших и нынешних руководителей Audi и Porsche, но эти расследования ведутся от имени государства. Частные иски пока что успеха не имели, но сейчас ситуация может изменится.

Рассмотрение дела может продлиться до четырех лет, пишут немецкие СМИ. Это означает, что автомобили, затронутые «дизельгейтом», к моменту вынесения решения будут как минимум 8-летнего возраста (скандал, как известно, начался в 2015 году). Исходя из предыдущих прецедентов, скорее всего, дело закончится внесудебным соглашением сторон и выплатой компенсаций всем пострадавшим. А это, учитывая количество последних, может вылиться для Volkswagen еще в несколько миллиардов евро убытков.