«Святой Витамин» попал под санкции. Минфин США ввел новые ограничения против Пригожина. Добрались до самолетов и яхт

Минфин США объявил о расширении санкций в отношении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, его компаний и сотрудников. Об этом 30 сентября сообщается на сайте ведомства.

Новые санкции вводятся против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которых американские власти связывают с Агентством интернет-исследований Пригожина (в СМИ его часто называли «фабрикой троллей»). Кроме того, под ограничения попали три компании: Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries. Как считают в США, это подставные фирмы, через которые Пригожин якобы владеет яхтами и самолетами.

«Минфин нацелен на частные самолеты, яхты и связанные с ними подставные компании Евгения Пригожина и его попытки подорвать американские демократические процессы. Свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем американской демократии, и мы будем использовать нашу власть против тех, кто стремится подорвать эти процессы и оказать подрывное влияние на избирателей, – заявил секретарь Минфина Стивен Т. Мнучин. – Мы будем неустанно трудиться, чтобы защитить наш избирательный процесс, и будем настойчиво преследовать любого иностранца, который пытается вмешаться в выборы 2020 года».

В Минфине США уточнили, что Beratex Group — компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, — владеет и эксплуатирует частные самолет и яхту, которыми якобы пользуется Пригожин. Яхта St. Vitamin («Святой Витамин») была приобретена в 2014 году, семья бизнесмена на ней отдыхала, утверждают американские власти.

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Также на Beratex зарегистрирован и частный самолет M-VITO, который с 2017 по 2018 год выполнял многочисленные рейсы по всей Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Департамент казначейства США

Linburg Industries LTD является официальным владельцем частного самолета VP-CSP, зарегистрированного на Каймановых островах. А еще один самолет, M-SAAN, зарегистрирован на компанию Autolex Transport Ltd.

Теперь все эти компании, а также принадлежащее им имущество находятся под санкциями США. Самолетам запрещается предоставлять право на посадку, яхте — заходить в порт. «Продолжая обслуживать эти воздушные суда и судно, поставщики таких услуг рискуют облегчить или поддержать гнусную деятельность Пригожина и могут также подвергнуться будущим санкциям», – говорится в сообщении Минфина США.