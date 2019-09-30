«Фонтанка» вошла в десятку самых цитируемых интернет-ресурсов России за август

В последний месяц лета петербургская «Фонтанка» сохранила шестое место среди самых цитируемых коллегами интернет-ресурсов. Первое место в этом рейтинге занимает РБК с федеральной повесткой.

В августе, как сообщает компания «Медиалогия», «Фонтанку» обошли помимо РБК — RT, «Лента», телеканал 360 и «Газета.ру».

Напомним, что «Фонтанка» и по итогам 2018 года занимала шестую строчку по цитируемости.

Лидером среди информагентств остается РИА. Самым цитируемым коллегами журналом стал Forbes, телеканалом РенТВ, а радиостанцией «Эхо Москвы».

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При этом со ссылками в соцсетях несколько иная картина: помимо РИА и «Эха», сохраняющих свои позиции и в этом сегменте, на первом месте среди телеканалов «Дождь», журналом месяца стал «Сноб», а интернет-ресурсом – «Медуза».