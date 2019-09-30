На Пироговской набережной идёт охота на тонировку. Полиция, как и обещала, не щадит никого

Охота на тонированные автомобили в Петербурге в самом разгаре. На Пироговской набережной замечены сразу несколько рядом стоящих экипажей ДПС. Видео 30 сентября «Фонтанке» прислал читатель.

На кадрах видно, как на обочине проезжей части выстроилась целая очередь из проверяемых полицией тонированных авто. При этом количество инспекторов на квадратный метр зашкаливает.

Утром «Фонтанка» сообщала о том, что более пятидесяти сотрудников трёх силовых структур выйдут на дороги Петербурга в борьбе против чрезмерной тонировки, отсутствующей страховки и прочих нарушений. При этом особое внимание якобы уделено машинам полиции без специальной раскраски.